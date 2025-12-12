RMF24: встреча США, Украины и "евротройки" в Париже по мирному плану отменена

Об этом радиостанции сообщил источник в Елисейском дворце

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Запланированная на 13 декабря встреча в Париже между представителями США, Украины, Франции, Великобритании и ФРГ, на которой должны были обсуждать мирное урегулирование украинского конфликта, отменена. Об этом сообщила радиостанции RMF24 со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

"В субботу в Париже встреча по Украине не состоится", - сообщил радиостанции источник 12 декабря вечером.

Ранее портал Axios сообщил, что в субботу, 13 декабря, в Париже высокопоставленные американские чиновники встретятся с представителями Великобритании, Франции, ФРГ и Украины для обсуждения мирного плана по урегулированию украинского кризиса. Отмечалось, что страны "евротройки" и Украину должны были представлять советники по национальной безопасности, в то время как перспектива участия во встрече совмещающего аналогичную должность с постом госсекретаря США Марко Рубио оставалась неясной.