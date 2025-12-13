Азаров: Зеленский пытается лавировать, заявляя о необходимости референдума

Бывший премьер-министр Украины обратил внимание, что в конституции страны четко оговорено, как решаются такие вопросы

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский лавирует, заявляя, что на Украине надо провести некий референдум по вопросам территорий. Об этом в беседе с ТАСС заявил бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"Что я могу сказать? Что Зеленский пытается лавировать, находить какие-то формулировки, но это все недоговорные вещи. Еще раз говорю, он никогда народ Украины не спрашивал, а тут собираются то ли выборы, то ли референдум проводить. Пусть разъясняют тогда", - сказал он.

Азаров подчеркнул, что заявление Зеленского "абсолютно невнятное".

Он обратил внимание, что в конституции Украины четко оговорено, как решаются конституционные вопросы. Однако Зеленский даже в таких вещах не делает различий между референдумом и выборами.

Ранее Зеленский выступил с утверждением, что вопрос территорий в рамках мирного урегулирования на Украине должен быть вынесен на референдум. Он, в частности, заявил, что "на этот вопрос будет отвечать народ Украины". "В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины", добавил он.

Переговоры по урегулированию на Украине активизировались после того, как Вашингтон в ноябре предложил свой план из 28 пунктов. Киев и его партнеры в Европе выразили недовольство документом и попытались его существенно скорректировать. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что первоначальный план был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Американские представители провели переговоры с украинской делегацией во Флориде и с российской стороной в Москве. 8 декабря Зеленский обещал передать США сокращенный до 20 пунктов вариант мирного плана, выработанный в ходе его встречи с европейскими лидерами. 10 декабря они представили Трампу предложение о территориальных уступках Украины в рамках плана по урегулированию конфликта.