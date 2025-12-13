Трамп заявил, что "свободная экономическая зона" в Донбассе будет работать

Президент США уверен в том, что многие хотели бы создания подобной территории

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что многие хотели бы создания "свободной экономической зоны" в Донбассе. Такую позицию он изложил 12 декабря, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

У Трампа поинтересовались, считает ли он, что "свободная экономическая зона" в Донбассе будет работать. "Это очень сложная ситуация, но она будет работать, и очень многие люди хотят, чтобы она работала", - заявил в ответ на это Трамп.

Ранее газета Politico сообщила со ссылкой на источники, что ответ Киева на проект США по урегулированию кризиса на Украине содержит пункт о создании в Донбассе демилитаризованной "свободной экономической зоны". Газета Financial Times со ссылкой на источники в свою очередь сообщала, что разработанный США план по урегулированию украинского конфликта предполагает, что демилитаризованная зона будет международно признанной территорией России.

Президент РФ Владимир Путин в сентябре отмечал, что Москва еще в 2022 году предлагала Украине вывести войска из Донбасса и закончить конфликт, но после отвода ВС РФ от Киева Украина передумала. Он сообщил, что российской стороне было "почти дословно" сказано о намерении "воевать до тех пор, пока вы нам голову не отвернете, либо мы вам".

План США

Вашингтон в ноябре предложил план украинского урегулирования из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее Трамп заявил, что первоначальный американский план мирного урегулирования был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. После этого американские представители провели переговоры с украинской делегацией во Флориде и с российской стороной в Москве.

Однако уже 8 декабря Владимир Зеленский заявил, что на следующий день США будет передан новый вариант мирного плана, выработанный в ходе его встречи с европейскими лидерами. При этом он утверждал, что "план был сокращен с 28 пунктов до 20", а компромисс по вопросу территорий "пока не найден". 11 декабря телеканал ABC News со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что Украина передала США новый вариант мирного плана из 20 пунктов.