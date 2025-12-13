В Белоруссии восстановили доступ к части криптобирж

Речь идет о okx.com, bitget.com, bingx.com, bybit.com, weex.com, gate.com

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Министерство информации Белоруссии восстановило доступ к сайтам нескольких крупных криптобирж, который был ранее ограничен из-за наличия ненадлежащей рекламы.

9 декабря ведомство ограничило доступ к интернет-ресурсам okx.com, bitget.com, bingx.com, bybit.com, weex.com, gate.com в связи с наличием на них не соответствующей законодательству рекламы.

Как убедился корреспондент ТАСС, сайты всех перечисленных криптобирж открываются без ограничений.