В Белоруссии восстановили доступ к части криптобирж

Речь идет о okx.com, bitget.com, bingx.com, bybit.com, weex.com, gate.com
09:14

МИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Министерство информации Белоруссии восстановило доступ к сайтам нескольких крупных криптобирж, который был ранее ограничен из-за наличия ненадлежащей рекламы.

9 декабря ведомство ограничило доступ к интернет-ресурсам okx.com, bitget.com, bingx.com, bybit.com, weex.com, gate.com в связи с наличием на них не соответствующей законодательству рекламы.

Как убедился корреспондент ТАСС, сайты всех перечисленных криптобирж открываются без ограничений. 

