DPA: советники США, ФРГ и Украины продолжат переговоры в Берлине 14 декабря

По данным агентства, первоначально была достигнута договоренность о соблюдении секретности относительно места и времени проведения переговоров

БЕРЛИН, 13 декабря. /ТАСС/. Советники по внешней политике из США, Германии и с Украины, среди прочих, продолжат в Берлине 14 декабря переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

По его информации, первоначально была достигнута договоренность о соблюдении секретности относительно места и времени проведения воскресных переговоров. Кроме того, пока не ясно, кто именно с украинской стороны примет участие в этой встрече в Берлине.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф проведет в эти выходные в Берлине встречи с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским. По ее данным, он встретится с переговорщиками из Великобритании, Германии и Франции в воскресенье и понедельник. Решение направить в Берлин Уиткоффа свидетельствует о стремлении американской администрации преодолеть разногласия между Вашингтоном и Киевом в том, что касается условий мирной сделки, считает газета.

Позже высокопоставленный американский чиновник подтвердил агентству DPA встречу Уиткоффа с Зеленским и представителями европейских стран в Берлине. Однако он не предоставил никаких дополнительных подробностей относительно точного времени переговоров, а также их формата и состава участников. 12 декабря официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус сообщил, что канцлер Германии Фридрих Мерц проведет 15 декабря в Берлине встречу с Зеленским для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. После этого к обсуждениям должны присоединиться ряд лидеров ЕС и НАТО. По информации газеты Bild, также планируются переговоры в формате "евротройки" (Германия, Великобритания и Франция).

Переговоры по Украине активизировались после того, как Вашингтон в ноябре предложил свой план из 28 пунктов. Киев и его партнеры в Европе выразили недовольство документом и попытались его существенно скорректировать. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что первоначальный план был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Американские представители провели переговоры с украинской делегацией во Флориде и с российской стороной в Москве.

8 декабря Зеленский обещал передать США сокращенный до 20 пунктов вариант мирного плана, выработанный в ходе его встречи с европейскими лидерами. 10 декабря они представили Трампу предложение о территориальных уступках Украины в рамках плана по урегулированию конфликта.