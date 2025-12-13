ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Иск Банка России к Euroclear
Задержание российского археолога Бутягина в Польше
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

WSJ: Уиткофф встретится с европейскими лидерами и Зеленским в Берлине

Решение отправить спецпосланника президента США говорит о стремлении американской администрации преодолеть разногласия между Вашингтоном и Киевом в том, что касается условий мирной сделки, считает газета
Редакция сайта ТАСС
00:31

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф

© AP Photo/ Terry Renna

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф проведет на этих выходных в Берлине встречи с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, он встретится с переговорщиками из Великобритании, Германии и Франции 14-15 декабря. Решение направить в Берлин Уиткоффа свидетельствует о стремлении американской администрации преодолеть разногласия между Вашингтоном и Киевом в том, что касается условий мирной сделки, считает газета.

Ожидается, что в переговорах примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, пишет WSJ. 

УкраинаСШАЗеленский, Владимир Александрович