WSJ: Уиткофф встретится с европейскими лидерами и Зеленским в Берлине

Решение отправить спецпосланника президента США говорит о стремлении американской администрации преодолеть разногласия между Вашингтоном и Киевом в том, что касается условий мирной сделки, считает газета

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф © AP Photo/ Terry Renna

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф проведет на этих выходных в Берлине встречи с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, он встретится с переговорщиками из Великобритании, Германии и Франции 14-15 декабря. Решение направить в Берлин Уиткоффа свидетельствует о стремлении американской администрации преодолеть разногласия между Вашингтоном и Киевом в том, что касается условий мирной сделки, считает газета.

Ожидается, что в переговорах примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, пишет WSJ.