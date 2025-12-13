ТАСС: США готовы к дальнейшему взаимодействию с Белоруссией

По словам пожелавшего остаться анонимным американского чиновника, Соединенные Штаты "продолжат прилагать дипломатические усилия для освобождения" властями Белоруссии лиц, которых Вашингтон считает "политическими заключенными"

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Вашингтонская администрация готова к продолжению взаимодействия с Белоруссией и рассчитывает на дальнейшее освобождение заключенных властями республики. Об этом заявил ТАСС пожелавший остаться анонимным американский чиновник.

Как он отметил, "Соединенные Штаты готовы к дальнейшему взаимодействию с Белоруссией, которое будет соответствовать их интересам". По словам американского должностного лица, США "продолжат прилагать дипломатические усилия для освобождения" властями Белоруссии лиц, которых Вашингтон считает "политическими заключенными".

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании 123 осужденных за шпионаж, терроризм и экстремизм граждан различных стран.

"Недавнее освобождение 123 человек, включая одного американского гражданина, шестерых граждан стран из числа союзников США и пятерых граждан Украины, является важной вехой в отношениях США и Белоруссии", - добавил американский чиновник. По его словам, к настоящему времени в результате контактов между администрацией президента США Дональда Трампа и властями Белоруссии в республике были освобождены более 200 человек, включая шестерых американских граждан, а также более 60 граждан стран, входящих в число союзников и партнеров США.