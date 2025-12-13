Часть помилованных Лукашенко отправили на Украину в обмен на россиян и белорусов

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт отметила, что американская сторона забрала с собой девять иностранных граждан

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Более 100 человек из помилованных белорусским президентом Александром Лукашенко были отправлены на Украину в обмен на раненых граждан РФ и пленных белорусов. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

Она сообщила, что США забрали с собой девять иностранцев. Более 100 человек были отправлены на Украину в обмен на раненых россиян и пленных граждан Белоруссии, за которых, по словам Эйсмонт, Лукашенко очень просили их родственники.