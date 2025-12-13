ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Иск Банка России к Euroclear
Задержание российского археолога Бутягина в Польше
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Часть помилованных Лукашенко отправили на Украину в обмен на россиян и белорусов

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт отметила, что американская сторона забрала с собой девять иностранных граждан
Редакция сайта ТАСС
16:32
обновлено 16:44

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

© Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Более 100 человек из помилованных белорусским президентом Александром Лукашенко были отправлены на Украину в обмен на раненых граждан РФ и пленных белорусов. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

Она сообщила, что США забрали с собой девять иностранцев. Более 100 человек были отправлены на Украину в обмен на раненых россиян и пленных граждан Белоруссии, за которых, по словам Эйсмонт, Лукашенко очень просили их родственники.  

Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраина