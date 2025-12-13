В МВД Сирии заявили, что предупреждали США об угрозе вылазки со стороны ИГ

Официальный представитель министерства арабской республики Нуреддин аль-Баба отметил, что нападавший открыл огонь со стороны одного из штабов сил безопасности в районе Пальмиры

БЕЙРУТ, 13 декабря. /ТАСС/. Командование США проигнорировало предупреждение сирийских властей об угрозе вооруженной вылазки со стороны террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил телеканалу Ikhbariya официальный представитель МВД арабской республики Нуреддин аль-Баба, комментируя убийство в Пальмире двух американских военных и переводчика.

"Силы внутренней безопасности предупредили международную коалицию под эгидой США об ожидаемой атаке со стороны ИГ в Сирийской пустыне, - отметил чиновник. - Однако наше предупреждение не приняли во внимание". По словам представителя МВД, нападавший открыл огонь со стороны одного из штабов сил безопасности в районе Пальмиры. "Это произошло в момент, когда проходило совместное патрулирование местности в пустынном регионе", - уточнил он.

Аль-Баба сообщил, что нападавший был сотрудником сил безопасности, но не занимал командной должности, он был нейтрализован в ходе перестрелки. "Компетентные органы сейчас выясняют, был ли этот человек связан с ИГ или просто придерживался идеологии этой группировки", - указал он.

Ранее помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл подтвердил гибель в ходе инцидента в Пальмире двух военнослужащих США и одного американского переводчика из числа гражданских лиц. Все трое были эвакуированы на американских вертолетах на военную базу США и западной коалиции в пограничном районе Эт-Танф (250 км от Дамаска).