Орбан назвал использование ЕС активов России объявлением войны

Изъятие сотен миллиардов у государства в истории никогда не оставалось без ответа, процитировал венгерского премьер-министра госсекретарь по вопросам международных коммуникаций и связей в ведомстве премьера Золтан Ковач

БУДАПЕШТ, 13 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что использование Евросоюзом замороженных российских активов будет, по сути, объявлением войны.

"Любые действия с замороженными российскими активами - это объявление войны. Изъятие сотен миллиардов у государства в истории никогда не оставалось без ответа", - процитировал Орбана в сообщении в Х госсекретарь по вопросам международных коммуникаций и связей в ведомстве премьер-министра Золтан Ковач.

Ранее Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ была бы актом воровства. Как заявил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада.