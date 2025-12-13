Стармер и фон дер Ляйен обсудили прогресс по вопросу конфискации активов РФ

Премьер-министр Великобритании и глава Еврокомиссии также поговорили о продолжающейся работе над предложенным США планом урегулирования на Украине, сообщили в канцелярии британского премьера

ЛОНДОН, 13 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которого стороны обсудили вопрос об экспроприации суверенных активов РФ. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией на Даунинг-стрит, 10.

"Их разговор был сосредоточен вокруг продолжающейся работы над предложенным США мирным планом для прекращения кровопролития на Украине. Они согласились с тем, что сейчас настал критически важный момент для будущего Украины и что Европа будет поддерживать ее так долго, как это потребуется для достижения справедливого и длительного мира. Они также обсудили прогресс по вопросу мобилизации замороженных российских суверенных активов", - сказано в нем.

Еврокомиссия надеется добиться от стран Евросоюза на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации российских активов на сумму €210 млрд, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии. Бельгия сопротивляется этому решению, требуя от всех стран ЕС юридически обязывающих гарантий, что они компенсируют финансовые потери королевства от ответных мер России.

В пятницу Стармер встретился в Лондоне с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, обсудив с ним тему экспроприации российских активов. Ранее газета The Times сообщила со ссылкой на источники, что Лондон готов выделить Киеву £8 млрд ($10,6 млрд) за счет суверенных активов РФ.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ была бы актом воровства. Как заявил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.