Дамаск осуждает теракт против сирийско-американского патруля вблизи Пальмиры

Глава МИД Сирии Асаад аш-Шейбани выразил соболезнования близким погибших, народу и правительству США

ТУНИС, 13 декабря. /ТАСС/. Сирия решительно осуждает террористический акт, произошедший в районе Пальмиры и направленный против совместного сирийско-американского патруля. Соответствующее заявление опубликовал в X глава МИД в переходном правительстве арабской республики Асаад аш-Шейбани.

"Мы выражаем соболезнования семьям жертв, правительству и народу США и желаем раненым скорейшего выздоровления", - подчеркнул министр.

Представитель МВД Сирии Нуреддин аль-Баба, комментируя произошедшее, заявил, что командование США проигнорировало предупреждение сирийских властей об угрозе вооруженной вылазки со стороны террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, признана террористической, запрещена в РФ). По словам представителя МВД, нападавший был сотрудником сил безопасности, но не занимал командной должности. Он был нейтрализован в ходе перестрелки. Компетентные органы выясняют, был ли этот человек связан с ИГ или просто придерживался идеологии этой группировки.

Ранее помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл подтвердил гибель в ходе инцидента в Пальмире двух военнослужащих США и одного американского переводчика из числа гражданских лиц. Все трое были эвакуированы на американских вертолетах на военную базу США и западной коалиции в пограничном районе Эт-Танф (250 км от Дамаска). Кроме того, по информации телеканала Syria TV, погиб по меньшей мере один сирийский боец.