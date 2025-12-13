Глава МИД Кубы обвинил Нобелевский комитет в двойных стандартах

Бруно Родригес Паррилья заявил, что премия мира "становится инструментом мягкой силы"

ГАВАНА, 14 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья обвинил Нобелевский комитет в двойных стандартах за присуждение премии мира оппозиционному венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо, напомнив, что кубинские медицинские бригады не раз выдвигались на эту награду.

"Когда комитет, члены которого назначаются парламентом государства - члена НАТО на основе партийного политического представительства, учреждает Нобелевскую премию мира, она превращается в награду для послушных союзников США и платформу для нападок на правительства, неудобные для Соединенных Штатов, - написал министр в X. - Она перестает быть моральным эталоном и становится инструментом мягкой силы". "Этот двойной стандарт дискредитирует их лекции о демократии", - подчеркнул он.

Родригес Паррилья отметил, что такая ситуация "хорошо знакома Кубе". "Более 60 лет блокады США, нападений, государственного терроризма" и, с другой стороны, "интернационалистского и основанного на солидарности сотрудничества [Кубы], которое они (США - прим. ТАСС) пытаются дискредитировать", заметил министр. Родригес Паррилья напомнил, что "многие люди и организации по всему миру не раз заслуженно выдвигали кубинские медицинские бригады на Нобелевскую премию мира".

"Они (Нобелевский комитет - прим. ТАСС) говорят от имени "мира", но молчат перед лицом агрессивных действий США против Венесуэлы и игнорируют экономическую войну и кампанию ненависти против страны, которая посылает врачей, а не бомбы или морских пехотинцев", - подчеркнул глава МИД Кубы. "Их соучастие в войне, насилии, смерти и разрушениях запомнится наградами, врученными Генри Киссинджеру, Шимону Пересу, а совсем недавно - продвижением по службе госсекретаря США, которого они отчаянно призывают начать военное вторжение в Венесуэлу, - отметил Родригес Паррилья. - Что бы сказал Альфред Нобель?"

10 декабря в Стокгольме и Осло состоялись церемонии вручения Нобелевских премий. Нобелевский комитет присудил премию мира оппозиционному экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо "за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии". Сама Мачадо не смогла присутствовать на награждении, награду передали ее дочери Ане Корине Соса.

Присуждение в октябре Нобелевской премии мира Мачадо, которая в Венесуэле обвинялась в попытках госпереворота и покушения на президента Николаса Мадуро, вызвало острую критику как в самой Боливарианской Республике, так и за ее пределами, в том числе на Кубе. Ее президент Мигель Диас-Канель назвал решение Нобелевского комитета позорным и отметил беспрецедентный масштаб его политизации и предвзятости.