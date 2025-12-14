Трамп пригрозил Таиланду и Камбодже новыми пошлинами

Президент США потребовал, чтобы боевые действия между странами прекратились

НЬЮ-ЙОРК, 14 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пригрозил властям Таиланда и Камбоджи введением новых пошлин в отношении их продукции, если между этими двумя странами не прекратятся боевые действия. Об этом американский лидер сообщил в интервью газете The Wall Street Journal, которое было опубликовано в субботу.

"Я только что, 10 минут назад <...>, использовал пошлины для урегулирования новой эскалации между Таиландом и Камбоджей", - отметил американский лидер. "Я сказал: «Если вы будете воевать, то я не только отменю нашу торговую сделку, но и введу пошлины в отношении ваших стран», - пояснил Трамп. «Никто не может сделать это, кроме меня»", - заверил он. Как уточняет издание, интервью было записано в пятницу. Трамп, по всей видимости, имел в виду состоявшиеся ранее в тот же день телефонные разговоры с премьер-министрами Таиланда и Камбоджи Анутхином Чанвиракуном и Хун Манетом.

Президент США выразил уверенность в том, что возможность введения пошлин является важным инструментом в сфере внешней политики для его администрации. Как подчеркнул Трамп, для американской стороны "будет ужасно", если Верховный суд США признает незаконными часть введенных им пошлин. Вместе с тем американский лидер заверил, что и в этом случае найдет юридические обоснования для дальнейшего введения пошлин. Верховный суд США продолжает рассматривать этот вопрос.

Трамп в пятницу заявил, что побеседовал по телефону с премьер-министрами Таиланда и Камбоджи. Глава Белого дома заверил, что лидеры двух стран согласились прекратить боевые действия в течение суток и вернуться к реализации договоренностей о мире. Однако после этого поступила информация о том, что боевые действия продолжаются.

Премьер-министры Камбоджи и Таиланда в октябре в присутствии президента США на полях 47-го саммита АСЕАН подписали совместную декларацию, которая сформулировала дальнейшие шаги для мирного урегулирования пограничного конфликта. Стороны подчеркнули, что обязуются "содействовать деэскалации напряженности, восстановлению доверия и взаимовыгодных отношений".

Вооруженные столкновения с применением стрелкового оружия произошли вдоль камбоджийско-таиландской границы 7 декабря. Королевская армия Таиланда сообщила, что камбоджийские силы ранним утром начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Поступала информация о жертвах среди военных. Посольства РФ в обеих странах рекомендовали российским туристам воздерживаться от посещения приграничных районов.