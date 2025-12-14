Депутат Рады Гончаренко: Ермак возобновил общение с Зеленским

По словам парламентария, экс-глава офиса Владимира Зеленского со временем может вернуться в украинскую политику

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак возобновил общение с бывшим начальником. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Андрей Ермак возобновил общение с Зеленским. Сразу после увольнения в офисе Зеленского произошел грандиозный скандал, и Ермак перестал общаться с Владимиром Александровичем. Сейчас они очень активно общаются и постоянно поддерживают контакт", - написал парламентарий, не приведя источника информации.

По словам Гончаренко, "сейчас Ермак уже потерял то влияние, которое имел раньше, но все выглядит так, что со временем он может вернуться" в украинскую политику. Скорее всего, именно из-за этого не происходит назначение нового главы офиса, считает депутат.

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. У него, главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отправили в отставку, а также в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день следователи начали публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы.

11 ноября были предъявлены первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову, который приходится Зеленскому другом и кумом. Сам Миндич, которого называют "кошельком" Зеленского, покинул Украину за несколько часов до обысков и находится в Израиле. 17 ноября появилась информация о том, что Ермак может фигурировать на записях Миндича. Утром 28 ноября у Ермака прошли обыски, а к вечеру Зеленский отправил его в отставку.