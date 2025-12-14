WSJ: Зеленский придумал отговорку на предложение Трампа о мире

Его ответ сводится к "Да, но...", передает газета

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 14 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский при поддержке европейских союзников разработал ответ на мирный план президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине, который сводится к "Да, но...". Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее информации, Зеленский якобы готов провести выборы на Украине, но ему потребуется прекращения огня. Он может согласиться на ограничение численности ВСУ, но только в нынешнем количестве. Отмечается, что такой подход позволил Зеленскому публично поддержать видение мирного соглашения Трампа и избежать критики внутри страны.

Переговоры по Украине активизировались после того, как Вашингтон в ноябре предложил свой план из 28 пунктов. Киев и его партнеры в Европе выразили недовольство документом и попытались его существенно скорректировать. Позднее президент Трамп заявил, что первоначальный план был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Американские представители провели переговоры с украинской делегацией во Флориде и с российской стороной в Москве.

8 декабря Зеленский обещал передать США сокращенный до 20 пунктов вариант мирного плана, выработанный в ходе его встречи с европейскими лидерами. 10 декабря они представили Трампу предложение о территориальных уступках Украины в рамках плана по урегулированию конфликта.