Глава МИД Израиля назвал теракт в Сиднее результатом "буйства антисемитизма"

Гидеон Саар призвал "наконец одуматься" правительство Австралии, которое, по его словам, получало "бесчисленные предупредительные сигналы"

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал вооруженное нападение на праздновавших Хануку в Сиднее "терактом против евреев" и результатом "буйства антисемитизма на улицах Австралии".

"Это теракт, направленный против евреев", - написал глава внешнеполитического ведомства еврейского государства в соцсети X, обращаясь к британскому премьеру Киру Стармеру. "Потрясен зверским расстрелом на праздновании Хануки в Сиднее. Это - результаты буйства антисемитизма на улицах Австралии за последние два года с подстрекательскими призывами к глобализации интифады (палестинское восстание - прим. ТАСС)", - добавил Саар. Эти высказывания министра распространила пресс-служба израильского МИД.

Кроме того, Саар призвал "наконец одуматься" правительство Австралии, которое, по его словам, получало "бесчисленные предупредительные сигналы".

Израильский президент Ицхак Герцог в свою очередь заявил, что Израиль "неоднократно призывал австралийское правительство принять меры и бороться с огромной волной антисемитизма, которая поражает австралийское общество". "Наши сердца - с нашими еврейскими сестрами и братьями в Сиднее, которые подверглись нападению мерзких террористов, когда шли на зажжение первой свечи Хануки", - написал Герцог на свой странице в соцсети X.

В воскресенье исповедующие иудаизм начинают отмечать Хануку - восьмидневный праздник свечей и света. Его главный обычай - ежевечернее зажигание свечей.