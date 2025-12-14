ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Статья

Не менее девяти погибших на праздновании Хануки. Подробности стрельбы в Сиднее

Редакция сайта ТАСС
10:26
обновлено 10:50
© George Chan/ Getty Images

В Сиднее неизвестные открыли стрельбу в районе пляжа Бондай, где проходило празднование еврейского праздника Ханука. Не менее девяти человек погибли. Одного из нападавших застрелили, еще двоих задержали.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • Неизвестные открыли огонь по людям на пляже Бондай, где проходило мероприятие в честь Хануки. Портал BNO News опубликовал видео, на котором видно вооруженных винтовками людей.
  • По словам очевидца, злоумышленники ворвались на площадку, где собрались люди, и начали стрельбу в момент церемонии зажжения свечей.
  • Полиция провела спецоперацию. Одного из нападавших ликвидировали, еще один получил ранение и был арестован. Позже в правоохранительных органах сообщили о задержании третьего нападавшего.
  • Одного из стрелков обезвредил случайный прохожий, отобрав у него оружие, пишет газета The Sydney Morning Herald.
  • Полиция обнаружила подозрительный предмет, предположительно являющийся самодельным взрывным устройством, и работает над его обезвреживанием.

Погибшие и пострадавшие

  • По предварительной информации, погибли по меньшей мере девять человек.
  • Еще 16 получили ранения, их госпитализировали.
  • Генконсульство РФ в Сиднее не располагает данными о пострадавших россиянах.

Расследование

  • Одним из стрелявших был Нарвид Акрам, проживавший в районе Бонниригг на юго-западе Сиднея. Как отмечает телеканал ABC, полиция проводит обыск в его доме в рамках расследования нападения.

Реакция

  • ​​​​​​Премьер Австралии Энтони Альбанезе назвал стрельбу в Сиднее шокирующим и вызывающим беспокойство происшествием.
  • Полиция и службы экстренного реагирования работают на местах. Прибыли 26 карет скорой помощи и машины спасателей.
  • Очевидец заявил, что событие шокировало как присутствовавших, так и всю еврейскую общину города.
 
