Статья
Не менее девяти погибших на праздновании Хануки. Подробности стрельбы в Сиднее
Редакция сайта ТАСС
10:26
обновлено 10:50
В Сиднее неизвестные открыли стрельбу в районе пляжа Бондай, где проходило празднование еврейского праздника Ханука. Не менее девяти человек погибли. Одного из нападавших застрелили, еще двоих задержали.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Неизвестные открыли огонь по людям на пляже Бондай, где проходило мероприятие в честь Хануки. Портал BNO News опубликовал видео, на котором видно вооруженных винтовками людей.
- По словам очевидца, злоумышленники ворвались на площадку, где собрались люди, и начали стрельбу в момент церемонии зажжения свечей.
- Полиция провела спецоперацию. Одного из нападавших ликвидировали, еще один получил ранение и был арестован. Позже в правоохранительных органах сообщили о задержании третьего нападавшего.
- Одного из стрелков обезвредил случайный прохожий, отобрав у него оружие, пишет газета The Sydney Morning Herald.
- Полиция обнаружила подозрительный предмет, предположительно являющийся самодельным взрывным устройством, и работает над его обезвреживанием.
Погибшие и пострадавшие
- По предварительной информации, погибли по меньшей мере девять человек.
- Еще 16 получили ранения, их госпитализировали.
- Генконсульство РФ в Сиднее не располагает данными о пострадавших россиянах.
Расследование
- Одним из стрелявших был Нарвид Акрам, проживавший в районе Бонниригг на юго-западе Сиднея. Как отмечает телеканал ABC, полиция проводит обыск в его доме в рамках расследования нападения.
Реакция
- Премьер Австралии Энтони Альбанезе назвал стрельбу в Сиднее шокирующим и вызывающим беспокойство происшествием.
- Полиция и службы экстренного реагирования работают на местах. Прибыли 26 карет скорой помощи и машины спасателей.
- Очевидец заявил, что событие шокировало как присутствовавших, так и всю еврейскую общину города.