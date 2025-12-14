Статья

Не менее девяти погибших на праздновании Хануки. Подробности стрельбы в Сиднее

Редакция сайта ТАСС

© George Chan/ Getty Images

В Сиднее неизвестные открыли стрельбу в районе пляжа Бондай, где проходило празднование еврейского праздника Ханука. Не менее девяти человек погибли. Одного из нападавших застрелили, еще двоих задержали.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

Неизвестные открыли огонь по людям на пляже Бондай, где проходило мероприятие в честь Хануки. Портал BNO News опубликовал видео, на котором видно вооруженных винтовками людей.

По словам очевидца, злоумышленники ворвались на площадку, где собрались люди, и начали стрельбу в момент церемонии зажжения свечей.

Полиция провела спецоперацию. Одного из нападавших ликвидировали, еще один получил ранение и был арестован. Позже в правоохранительных органах сообщили о задержании третьего нападавшего.

Одного из стрелков обезвредил случайный прохожий, отобрав у него оружие, пишет газета The Sydney Morning Herald.

Полиция обнаружила подозрительный предмет, предположительно являющийся самодельным взрывным устройством, и работает над его обезвреживанием.

Погибшие и пострадавшие

По предварительной информации, погибли по меньшей мере девять человек.

Еще 16 получили ранения, их госпитализировали.

Генконсульство РФ в Сиднее не располагает данными о пострадавших россиянах.

Расследование

Одним из стрелявших был Нарвид Акрам, проживавший в районе Бонниригг на юго-западе Сиднея. Как отмечает телеканал ABC, полиция проводит обыск в его доме в рамках расследования нападения.

Реакция