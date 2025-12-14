ABC: полиция установила личность одного из устроивших стрельбу в Сиднее

По данным телеканала, одним из стрелявших был Нарвид Акрам, проживавший в районе Бонниригг на юго-западе города

СИДНЕЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции штата Новый Южный Уэльс установили личность одного из мужчин, открывших огонь по людям на пляже в Сиднее. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, одним из стрелявших был Нарвид Акрам, проживавший в районе Бонниригг на юго-западе Сиднея. Как отмечает ABC, полиция проводит обыск в его доме в рамках расследования нападения.

Преступники открыли огонь по людям в районе пляжа Бондай в Сиднее во время мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука. Согласно предварительным данным, погибли по меньшей мере 9 человек. Полиция сообщила, что один нападавший ликвидирован при задержании, второй ранен и госпитализирован в критическом состоянии. Также поступала информация об аресте третьего участника атаки.