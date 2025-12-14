Австралийская разведка не выявила признаков подготовки новых терактов в стране

Глава ASIO Майк Берджесс отметил, что уровень террористической угрозы в Австралии остается прежним

СИДНЕЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Австралийская служба безопасности и разведки (ASIO) после стрельбы в Сиднее не видит никаких признаков новых запланированных террористических атак в стране. Об этом заявил глава ASIO Майк Берджесс.

По его словам, уровень террористической угрозы в Австралии остается прежним ("вероятная угроза"), а "возможность последующих атак напрямую не связана с событиями в Сиднее". "На стадии расследования <...> у нас нет никаких признаков того, что это (произошедший теракт - прим. ТАСС) должно вызвать беспокойство [в плане возможности подготовки дальнейших атак]. Конечно, мы будем работать круглосуточно вместе с нашими коллегами из полиции, чтобы убедиться в этом", - сказал Берджесс на пресс-конференции.

Глава разведслужбы также сообщил, что один из нападавших "попадал в поле зрения и ASIO, и полиции штата Новый Южный Уэльс, но не представлял непосредственной угрозы". "Нам нужно разобраться в том, что произошло, и выяснить, есть ли в обществе еще кто-либо с аналогичными намерениями", - подчеркнул Берджесс. "Важно подчеркнуть, что на данный момент у нас нет никаких подтверждений этому факту, но мы проводим активное расследование", - отметил он.