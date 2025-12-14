Очевидец рассказал о шоке еврейской общины города из-за стрельбы в Сиднее

Неизвестные напали на участников мероприятия, посвященного празднику Ханука

Редакция сайта ТАСС

СИДНЕЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Нападение неизвестных на участников мероприятия, посвященного празднику Ханука, на пляже в Сиднее стало ужасающим и шокирующим событием как для присутствовавших, так и для всей еврейской общины города. Об этом ТАСС сообщил очевидец событий.

По его словам, неизвестные ворвались на площадку, где собрались люди, и в момент церемонии зажжения свечей открыли огонь по беззащитным гражданам.

"Многие погибли - наши знакомые, друзья, близкие. У одного из погибших совсем недавно родился ребенок. Просто нет слов, чтобы выразить весь ужас", - сказал собеседник, участвовавший в мероприятии. Он отметил, что еврейской общине города будет очень тяжело пережить произошедшее.

Нападение произошло в районе пляжа Бондай, расположенного в Сиднее. Согласно предварительной информации, в результате стрельбы погибли по меньшей мере 10 человек, не менее 16 пострадали. В полиции сообщили, что один преступник ликвидирован, еще один получил ранение и задержан.