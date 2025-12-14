Полиция подтвердила обнаружение взрывных устройств возле места стрельбы в Сиднее

На пляже Бондай нашли припаркованный автомобиль, в котором находилось несколько самодельных взрывных устройств

СИДНЕЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомобиль со взрывными устройствами неподалеку от места стрельбы в Сиднее. Об этом сообщил на пресс-конференции комиссар полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс Мал Лэньон.

По его словам, в ходе обследования места нападения на людей на пляже Бондай стражи порядка обнаружили припаркованный автомобиль, в котором находилось несколько самодельных взрывных устройств. "В данный момент там находится наше подразделение по обезвреживанию бомб, которое занимается разминированием", - сказал Лэньон.

Ранее телеканал ABC сообщил, что полиция Нового Южного Уэльса обнаружила на месте стрельбы подозрительный предмет, предположительно являющийся самодельным взрывным устройством, и приступила к его обезвреживанию.