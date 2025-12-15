Генконсульство РФ: данных о россиянах среди жертв теракта в Сиднее нет

В диппредставительстве отметили, что находятся на связи с полицией Австралии

Редакция сайта ТАСС

© Анна Аркаева/ ТАСС

СИДНЕЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Сиднее находится на связи с полицией Австралии и постоянно запрашивает данные о гражданах России в числе погибших и пострадавших в результате теракта на пляже Бондай. Об этом ТАСС сообщили в российском дипломатическом учреждении.

"С того момента, как стало известно о случившемся, мы находимся на связи с полицией штата и постоянно запрашиваем информацию о том, не было ли российских граждан в числе погибших или пострадавших в результате нападения. Сейчас задействованы все каналы связи, включая дипломатические, но официальными данными о том, что среди жертв стрельбы есть наши сограждане, мы пока не располагаем", - сказали ТАСС в генеральном консульстве.

По сведениям представителей русской общины Сиднея, среди участников мероприятия, проходившего на городском пляже Бондай, было много выходцев из СССР и союзных республик, однако в основном это были люди, приехавшие в Австралию много лет назад и не являющиеся гражданами России.