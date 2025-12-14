ТАСС публикует кадры с места теракта в Сиднее
Редакция сайта ТАСС
14 декабря, 23:36
ТАСС, 15 декабря. В распоряжении ТАСС оказались кадры с пляжа Бондай в Сиднее, где произошел теракт. На фото и видео видно, что набережная и прилегающие улицы оцеплены полицией, на пляже осталось множество личных вещей людей, которые в спешке покинули место происшествия.
Читайте также
Стрельба на праздновании Хануки и 15 погибших. Главное о теракте в Сиднее
Неизвестные открыли огонь во время мероприятия в честь еврейского праздника Ханука. Жертвами ЧП, по последним данным, стали 15 человек, как минимум 40 пострадали. Среди раненых двое полицейских, они находятся в критическом состоянии.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал стрельбу в Сиднее шокирующим и вызывающим беспокойство происшествием.