ТАСС публикует кадры с места теракта в Сиднее

Жертвами ЧП стали 15 человек

ТАСС, 15 декабря. В распоряжении ТАСС оказались кадры с пляжа Бондай в Сиднее, где произошел теракт. На фото и видео видно, что набережная и прилегающие улицы оцеплены полицией, на пляже осталось множество личных вещей людей, которые в спешке покинули место происшествия.

Стрельба на праздновании Хануки и 15 погибших. Главное о теракте в Сиднее

Неизвестные открыли огонь во время мероприятия в честь еврейского праздника Ханука. Жертвами ЧП, по последним данным, стали 15 человек, как минимум 40 пострадали. Среди раненых двое полицейских, они находятся в критическом состоянии.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал стрельбу в Сиднее шокирующим и вызывающим беспокойство происшествием.