Премьер-министр Австралии назвал стрельбу в Сиднее шокирующим событием

Энтони Альбанезе отметил, что власти страны находятся в тесном контакте с комиссаром федеральной полиции Австралии и правительством штата Новый Южный Уэльс

Редакция сайта ТАСС

СИДНЕЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Премьер Австралии Энтони Альбанезе назвал стрельбу в Сиднее шокирующим и вызывающим беспокойство ЧП. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала SBS.

По его словам, произошедшее на пляже Бондай в Сиднее "шокирующее и вызывающее беспокойство происшествие". "Полиция и службы экстренного реагирования работают на местах, спасая жизни. Мои мысли с каждым пострадавшим", - указал Альбанезе, отметив, что власти страны находятся "в тесном контакте с комиссаром федеральной полиции Австралии и правительством штата Новый Южный Уэльс".

Неизвестные открыли огонь по людям в районе расположенного в Сиднее пляжа Бондай во время мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука. Согласно предварительной информации, погибли по меньшей мере 10 человек, 16 ранены.