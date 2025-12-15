Альбанезе заявил о готовности ужесточить закон о владении оружием

Премьер Австралии добавил, что обсудит этот вопрос на встрече с руководителями штатов и территорий страны

Редакция сайта ТАСС

СИДНЕЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Ужесточение законов, регулирующих оборот огнестрельного оружия в Австралии, будет обсуждаться на встрече главы правительства с руководителями штатов и территорий страны. Об этом сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

Читайте также

Стрельба на праздновании Хануки и 15 погибших. Главное о теракте в Сиднее

В ходе выступления перед журналистами в Сиднее Альбанезе заявил, что среди рассматриваемых вопросов будет "введение ограничений на количество оружия, которым могут владеть частные лица в соответствии с лицензией, а также о сроках действия самих лицензий". "Обстоятельства людей могут меняться, а люди могут радикализироваться с течением времени. Лицензии не должны быть бессрочными", - сказал он. "Если нам нужно будет ужесточить это законодательство и будет возможность сделать это, я, безусловно, готов", - подчеркнул премьер.