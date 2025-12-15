ABC: исполнители теракта в Сиднее за шесть минут выстрелили 103 раза

Это доказывают записи с уличных камер наблюдения, сообщила вещательная корпорация

СИДНЕЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Расстрел мирных граждан во время теракта в Сиднее продолжался почти 6 минут, за это время преступники успели сделать 103 выстрела. Об этом сообщает вещательная корпорация ABC, в распоряжении которой оказались записи уличной камеры наблюдения, заснявшей все действия преступников.

На видео, частично опубликованном ABC, четко видны нападавшие и все их действия. Слышны звуки выстрелов, сначала сделанных Навидом и Саджидом Акрамами, а затем сотрудниками полиции, которые застрелили одного из преступников и тяжело ранили другого.