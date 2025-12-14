В доме устроивших теракт в Сиднее нашли взрывные устройства

Расследование продолжается, о подробностях не сообщили

Редакция сайта ТАСС

СИДНЕЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Правоохранители обнаружили в доме исполнителей теракта в Сиднее самодельные взрывные устройства. Об этом сообщил комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Мал Лэньон во время выступления перед журналистами.

Читайте также

Стрельба на праздновании Хануки и 15 погибших. Главное о теракте в Сиднее

По его словам, два "простых взрывных устройства были обнаружены во время обысков в доме отца и сына, открывших огонь по людям на пляже Бондай". Лэньон отказался раскрывать подробности об устройствах, заявив, что расследование еще не завершено.

Ранее сообщалось, что несколько самодельных взрывных устройств было обнаружено в принадлежавшей нападавшим машине, припаркованной недалеко от места теракта.