ABC: стрелявшие на пляже в Сиднее нейтрализованы

Один преступник был застрелен, а другой получил ранение

СИДНЕЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Лица, открывшие огонь на пляже Бондай в Сиднее, нейтрализованы. Соответствующее заявление полиции штата Новый Южный Уэльс приводит телеканал ABC.

"Стрелявшие были нейтрализованы полицией, и никакой угрозы для населения больше нет", - сообщил представитель правоохранительных органов.

В результате атаки погибли не менее 10 человек, еще 13 пострадали. Отмечается, что целью нападавших были участники мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука.

В полиции уточнили, что один преступник был застрелен, а другой получил ранение, задержан и находится под стражей.