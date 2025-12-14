ABC: стрелявшие на пляже в Сиднее нейтрализованы
09:49
СИДНЕЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Лица, открывшие огонь на пляже Бондай в Сиднее, нейтрализованы. Соответствующее заявление полиции штата Новый Южный Уэльс приводит телеканал ABC.
"Стрелявшие были нейтрализованы полицией, и никакой угрозы для населения больше нет", - сообщил представитель правоохранительных органов.
В результате атаки погибли не менее 10 человек, еще 13 пострадали. Отмечается, что целью нападавших были участники мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука.
В полиции уточнили, что один преступник был застрелен, а другой получил ранение, задержан и находится под стражей.