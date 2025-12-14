В число погибших во время стрельбы в Австралии вошел местный раввин

Эли Шленгера застрелили в момент зажигания свечей

Редакция сайта ТАСС

СИДНЕЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Австралийский раввин Эли Шленгер оказался среди погибших в результате нападения на людей на пляже Бондай в Сиднее. Об этом сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.

Как сообщил ТАСС свидетель происшествия, Шленгер был застрелен в момент зажжения свечей на мероприятии в честь еврейского праздника Ханука. "Праздник начался, мы готовились зажечь свечи, когда раздался треск, и все только позднее поняли, что это выстрелы. Раввин был среди убитых", - рассказал очевидец, отметив, что Шленгер являлся зятем главного раввина русскоговорящей еврейской общины Сиднея. "В его семье совсем недавно родился пятый ребенок", - добавил собеседник агентства.