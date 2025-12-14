Генсек ООН осудил атаку в Сиднее во время празднования Хануки

ООН, 14 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил атаку на пляже в Сиднее во время празднования еврейского праздника Ханука, унесшую жизни 12 человек.

"Я потрясен и осуждаю сегодняшнее чудовищное нападение на еврейские семьи, собравшиеся в Сиднее, чтобы отпраздновать Хануку, - говорится в сообщении, размещенном в Х. - В этот первый день Хануки, праздника, посвященного чуду мира и света, победившего тьму, мои мысли с еврейской общиной во всем мире".

В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал "в высшей степени прискорбными новости из Австралии". "Соединенное Королевство выражает соболезнования всем, кого затронула ужасная атака на пляже Бондай, и думает о них. Меня держат в курсе насчет развития ситуации", - написал он в X.

Нападение на участников торжества в Сиднее также осудили руководители Чехии. Как сообщило агентство ČTK, премьер-министр Андрей Бабиш, чье правительство будет утверждено президентом республики 15 декабря, охарактеризовал стрельбу как "отвратительный террористический акт". Соболезнования семьям погибших выразили уходящий глава кабинета Петр Фиала и другие политики.