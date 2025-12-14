Прохожий обезвредил одного из преступников на пляже в Сиднее

В ходе стрельбы были убиты не менее 10 человек, еще 16 пострадали

СИДНЕЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Случайный прохожий вырвал из рук оружие у одного из людей, устроивших стрельбу на пляже Бондай в Сиднее.

На кадрах с места событий, которые приводит газета The Sydney Morning Herald, видно, как прохожий отбирает стрелковое оружие у подозреваемого.

Ранее сообщалось, что в ходе стрельбы в Сиднее были убиты не менее 10 человек, еще 16 пострадали. Отмечается, что целью нападавших были участники мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука. В полиции штата Новый Южный Уэльс сообщили, что один нападавший был застрелен, а другой получил ранение и находится под стражей.