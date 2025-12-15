Полиция усилит патрулирование восточных пригородов Сиднея после теракта

Мера нужна для защиты еврейской общины, отметила министр по борьбе с терроризмом штата Новый Южный Уэльс Ясмин Кэтли

СИДНЕЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Более 300 дополнительных сотрудников полиции будут патрулировать улицы восточных пригородов Сиднея для защиты еврейской общины города после нападения на людей на пляже Бондай. Об этом сообщила министр по борьбе с терроризмом штата Новый Южный Уэльс Ясмин Кэтли.

"В нашем районе уже два года наблюдаются проявления антисемитизма на улицах, и эта операция [усиленное патрулирование] проводится полицией для поддержки еврейской общины", - указала она в ходе выступления перед журналистами.

Премьер-министр штата Крис Миннс подтвердил, что усиленное патрулирование станет "решительным ответом правительства, общества и полиции штата на теракт". "Эта операция, [получившая название] "Убежище", будет масштабной и даже может доставить некоторые неудобства, но нам необходимо четко дать понять жителям этого штата и пострадавшему сообществу <…>, что полиция существует для того, чтобы защищать их и обеспечивать безопасность. Они [евреи] имеют полное право наслаждаться праздниками, не испытывая тревоги и печали, связанные с насилием", - сказал он.