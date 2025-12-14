Число пострадавших при теракте в Сиднее достигло 40

Четверо из них - дети

СИДНЕЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Не менее 40 человек получили ранения во время теракта, произошедшего 14 декабря в Сиднее, и остаются в больницах города. Об этом сообщили в полиции штата Новый Южный Уэльс.

"Полиция продолжает расследование массовой стрельбы, в результате которой вчера вечером на востоке Сиднея погибли 16 человек [включая одного из нападавших] и 40 получили ранения", - указали в ведомстве.

Как сообщил министр здравоохранения штата Новый Южный Уэльс Райан Парк, четверо пострадавших - дети. "У пострадавших травмы различной степени тяжести, от серьезных до критических, и мы надеемся, что эти люди переживут следующие несколько часов и дней", - сказал Парк в ходе выступления перед журналистами.

Он также сообщил, что сразу после сообщений о стрельбе на пляже Бондай ближайшие больницы мобилизовали свыше 100 сотрудников службы скорой помощи, специализированных подразделений и врачей общего профиля.

Неизвестные открыли огонь по людям в районе расположенного в Сиднее пляжа Бондай в воскресенье, 14 декабря, вечером, во время мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука. По данным полиции в момент происшествия на месте присутствовали более тысячи человек, большинство из которых - семьи с детьми. В результате нападения, позднее признанного терактом, погибли по меньшей мере 15 человек, еще 40 были ранены. Одного из нападавших застрелили при задержании, второй получил ранение и был госпитализирован в критическом состоянии.