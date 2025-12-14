DM: во время теракта в Сиднее, спасая жену, погиб уроженец СССР

Алекс и Лариса Клейтман приехали на пляж Бондай, чтобы отметить Хануку

Редакция сайта ТАСС

© Анна Аркаева/ ТАСС

ЛОНДОН, 15 декабря. /ТАСС/. Русскоговорящий уроженец Украинской ССР Алекс Клейтман погиб из-за теракта, произошедшего 14 декабря в Сиднее. Он пытался закрыть собой свою жену, сообщила британская газета The Daily Mail.

Читайте также

Стрельба на праздновании Хануки и 15 погибших. Главное о теракте в Сиднее

"Я думаю, в него выстрелили, потому что он поднялся, чтобы защитить меня", - приводит издание слова жены погибшего Ларисы Клейтман.

Алекс и Лариса Клейтман, прожившие в браке около 50 лет, эмигрировали в Австралию из СССР. Они приехали на пляж Бондай, чтобы отметить еврейский праздник Ханука.