Захарова: терроризму не может быть никакого оправдания
МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Терроризм в отношении невинных людей не может быть оправдан. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию в Австралии.
"Следим за страшными новостями из Австралии. Расстрел невинных людей в ходе религиозного праздника - чудовищная трагедия, - сказала дипломат. Посольство России в Канберре и генконсульство в Сиднее находятся на связи с местными правоохранительными органами для выяснения информации о наличии среди пострадавших российских граждан. Терроризму не может быть никакого оправдания!"
Неизвестные открыли огонь по людям в районе расположенного в Сиднее пляжа Бондай во время мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука. Погибли 12 человек, 16, включая 2 полицейских, были ранены. Полиция сообщила, что один из нападавших был застрелен при попытке задержания, второй получил ранение и госпитализирован в критическом состоянии. Также поступала информация об аресте третьего участника атаки. Правоохранительные органы австралийского штата Новый Южный охарактеризовали нападение на людей как теракт.