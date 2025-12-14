Главный раввин России заявил о чувствах скорби и возмущения после теракта в Сиднее

Берл Лазар подчеркнул, что ответственность за случившееся несут, "вместе с самими террористами, и все те, кто их финансирует, кто им дает оружие, кто выказывает им поддержку"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Главный раввин России Берл Лазар заявил о чувствах скорби и возмущения после вооруженного нападения на праздновавших Хануку в Сиднее. Текст заявления предоставили ТАСС в пресс-службе раввина.

Ранее в результате произошедшей в воскресенье атаки на пляже Бондай в Сиднее погибли не менее 9 человек, еще 16 участников мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука, пострадали. Один из предполагаемых нападавших ликвидирован, второй задержан и находится в критическом состоянии.

"Скорбь и возмущение - вот чувства, которые вызвала у нас весть о страшном теракте в Сиднее. Наша община в этом городе собралась праздновать Хануку - праздник света, - и тут явились террористы, начали стрелять и убивать мирных людей. То, что этот теракт произошел в Австралии - ужасает, но, к сожалению, не удивляет. Австралия была континентом мира и спокойствия - но в последние несколько лет террористы и их приспешники стали чувствовать себя там слишком вольготно: были демонстрации солидарности с ХАМАС, потом нападения на синагоги, нападения на евреев на улицах - и вот, к чему все это привело", - говорится в заявлении.

Лазар подчеркнул, что "ответственность за теракт несут, вместе с самими террористами, и все те, кто их финансирует, кто им дает оружие, кто выказывает им поддержку".

"Мы молимся сейчас о раненых, скорбим об убитых - и в то же время обращаемся к мировому сообществу с призывом остановить, наконец, преступный "террористический интернационал", - добавил главный раввин России.

Он отметил, что главная цель праздника Хануки - "добавить света в мир, чтобы люди жили спокойно".

"У террористов задача прямо противоположная: это силы тьмы, воплощение абсолютного зла. Эти бандиты проиграли в Газе, и теперь стараются распространить власть тьмы на другие регионы. В этих условиях призывы "понять" боевиков, разговоры о каких-то их "правах" - это ничто иное, как прямое поощрение массовых убийств, прямое поощрение международного терроризма", - подчеркнул Лазар.

"Дай Бог, что уроки Хануки дошли, наконец, до каждого человека, где бы он ни проживал. Мы же будем продолжать добавлять свет, как велят нам заповеди этого праздника. Добавлять свет, чтобы победить тьму", - заключил он.