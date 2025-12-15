ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ABC: один из исполнителей теракта в Сиднее был связан с ИГ

Следователи считают, что боевики "присягнули на верность террористической группировке", сообщил источник телеканала
00:36

СИДНЕЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Австралийские полицейские предполагают, что один из исполнителей произошедшего в воскресенье, 14 декабря, в Сиднее теракта был связан с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источник в полиции.

По данным телеканала, следователи из Объединенной контртеррористической группы считают, что стрелявшие по людям боевики "присягнули на верность террористической группировке ИГИЛ". Источник ABC отмечает, что в машине нападавших был обнаружен флаг ИГ, а один из них - 24-летний Навид Акрам - несколько лет назад уже был допрошен Австралийской службой безопасности и разведки (ASIO) "на предмет его тесных связей с базирующейся в Сиднее террористической ячейкой группировки "Исламское государство".

Ранее генеральный директор ASIO Майк Берджесс отмечал, что один из нападавших был известен агентству, но, по мнению службы, "не представлял непосредственной угрозы для общества". 

