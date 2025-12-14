Полиция Австралии закрыла пляж Бондай и прилегающие улицы Сиднея после теракта

В полиции сообщили, что личности погибших и пострадавших пока официально не установлены, известно, что это граждане в возрасте от 10 до 87 лет

СИДНЕЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Полиция штата Новый Южный Уэльс полностью закрыла для доступа городской пляж Бондай в Сиднее и перекрыла ближайшие к нему жилые кварталы на время проведения расследования причин и обстоятельств теракта, произошедшего там в воскресенье, 14 декабря. Об этом сообщается в заявлении, распространенном ведомством.

Согласно ему, к утру понедельника "на месте происшествия установлен крупное оцепление, перекрыт пляж Бондай и прилегающие дороги". "Детективы из Объединенной контртеррористической группы начали расследование инцидента", - отмечается в заявлении.

Также в полиции сообщили, что личности погибших и пострадавших в результате теракта пока официально не установлены, известно, что это граждане в возрасте от 10 до 87 лет. Пятеро раненых остаются в критическом состоянии, остальные - в тяжелом и стабильном. Состояние обоих сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остается тяжелым, но стабильным.