В Сиднее неизвестные открыли стрельбу в районе пляжа Бонди

Редакция сайта ТАСС

СИДНЕЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Полиция Австралии проводит спецоперацию в районе пляжа Бонди в Сиднее в связи с сообщениями о появлении там вооруженных лиц.

"Полиция реагирует на развивающийся инцидент на пляже Бонди и настоятельно призывает общественность избегать этого района. Всем, кто находится на месте происшествия, следует укрыться в безопасном месте", - говорится в сообщении на странице правоохранительных органов в X.

Портал BNO News опубликовал видео, на котором видно двух вооруженных винтовками людей, ведущих стрельбу.