"США выступают за мир, Европа - за войну". Орбан указал на противоречия в НАТО

Премьер Венгрии прокомментировал высказывания генсека альянса Марка Рютте о подготовке войны с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Olivier Hoslet, Pool Photo via AP

БУДАПЕШТ, 14 декабря. /ТАСС/. Между основными странами НАТО наметились серьезные разногласия: Соединенные Штаты выступают за мир, а их европейские союзники - за войну. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя высказывания генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о подготовке войны с Россией.

Глава правительства считает, что в мировой политике появилось нечто новое: два столпа НАТО, американцы и европейцы, "говорят совершенно разные вещи". "Америка хочет мира, а Европа хочет войны", - сказал Орбан в интервью программе журнала Mandiner на платформе YouTube.

11 декабря Рютте, выступая в Берлине, заявил о якобы существующей угрозе со стороны России и призвал европейцев готовиться к войне, которую пережили их "деды и прадеды". По мнению Орбана, слова Рютте вызывают в памяти ужасы Второй мировой войны, когда на улицах Будапешта шли ожесточенные бои, сопровождавшиеся страданиями и гибелью людей.

Ранее Орбан неоднократно выражал несогласие с подобной точкой зрения, подчеркивая, что не видит угрозы для НАТО и Евросоюза со стороны РФ.

Москва также не раз опровергала такие заявления. Президент РФ Владимир Путин выражал готовность зафиксировать "как угодно" положение о том, что Россия не намерена нападать на европейские страны. Российский лидер отмечал, что политики, публично заявляющие обратное, "не в себе" или просто "жулики", а их утверждения являются "полной чушью" и "прямой ложью".