Орбан: захват активов России обернется для ЕС непредсказуемыми последствиями

По утверждению венгерского премьер-министра, такого не было даже во время Второй мировой войны
12:31

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

БУДАПЕШТ, 14 декабря. /ТАСС/. Захват замороженных на Западе российских активов обернется для Евросоюза непредсказуемыми последствиями. С таким предостережением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в связи с попытками стран ЕС присвоить суверенные средства РФ и использовать их на военную помощь Украине.

"<...> Последствия [такого шага] <...> гораздо серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Кажется, что это экономический вопрос, но это не так. Это прямой шаг к вступлению в войну", - сказал глава правительства в интервью программе журнала Mandiner на платформе YouTube.

По утверждению Орбана, "такого не было даже во время Второй мировой войны". "Захват российских валютных резервов и последующее их использование для помощи стороне, воюющей с Россией, - это объявление войны", - подчеркнул премьер.

Ранее он уже заявлял, что считает захват российских активов на Западе, по сути, равнозначным объявлению войны. Глава правительства пояснял, что "изъятие сотен миллиардов у государства никогда в истории не оставалось без ответа".

12 декабря Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ стала бы актом воровства. Как сообщил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада. 

