Полиция Австралии подтвердила гибель 11 человек из-за теракта в Сиднее

Также в правоохранительных органах уточнили, что пока следствие располагает данными лишь о двух нападавших, один из которых был застрелен во время задержания, а второй, получивший ранение, госпитализирован в критическом состоянии

© Darrian Traynor/ Getty Images

СИДНЕЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс официально подтвердила гибель 11 человек в результате нападения в Сиднее. Об этом сообщил глава местных правоохранительных органов Мал Лэньон.

По сведениям полиции, в настоящий момент она обладает подтвержденной информацией об 11 жертвах теракта на пляже Бондай в Сиднее, еще 29 человек, в том числе ребенок и 2 полицейских, были ранены. "Два сотрудника, получившие огнестрельные ранения, госпитализированы в критическом состоянии. Их оперируют", - сказал Лэньон.

Также в полиции уточнили, что пока следствие располагает данными лишь о двух нападавших, один из которых был застрелен во время задержания на месте происшествия, а второй, получивший ранение, госпитализирован в критическом состоянии.

Отмечается, что расследование будет вести контртеррористическое подразделение при поддержке главного государственного управления по борьбе с преступностью. "Подобные действия - бессмысленное насилие и гибель невинных людей - неприемлемы для Нового Южного Уэльса", - заключил комиссар.

Ранее сообщалось, что в результате теракта погибли 12 человек.