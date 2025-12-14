Глава МВД Франции поручил усилить охрану еврейских объектов после теракта в Австралии

Лоран Нуньес особенно отметил важность безопасности в период празднований с 14 по 22 декабря

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 14 декабря. /ТАСС/. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес поручил префектам департаментов республики усилить охрану еврейских объектов в стране в условиях сохраняющейся террористической угрозы. Как сообщила газета Le Parisien, глава МВД направил в префектуры соответствующее письмо в воскресенье на фоне теракта в Сиднее.

"Я прошу вас усилить присутствие сил внутренней безопасности вокруг еврейских религиозных объектов, в частности в период празднований с 14 по 22 декабря", - приводит издание выдержку из письма.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон в X выразил соболезнования в связи с терактом в Австралии. "Франция солидарна с австралийским народом и продолжит решительно и бескомпромиссно бороться с антисемитской ненавистью", - написал глава государства.