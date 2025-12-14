Сийярто и Сикорский устроили спор в соцсети из-за активов России

Перепалка началась с публикации руководителя венгерского правительства Виктора Орбана о том, что принятие решения о конфискации активов РФ лидерами стран ЕС в обход Венгрии "нарушает любое законодательство и может считаться объявлением войны"

Редакция сайта ТАСС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © AP Photo/ Darko Vojinovic

БУДАПЕШТ, 14 декабря. /ТАСС/. Главы МИД Венгрии и Польши Петер Сийярто и Радослав Сикорский устроили перепалку в Х на тему конфискации замороженных российских активов.

Читайте также

Откуда ноги растут: дела о коррупции в Евросоюзе и стремление украсть активы РФ связаны?

"Виктор получил орден Ленина", - написал Сикорский в ответ на публикацию руководителя венгерского правительства Виктора Орбана о том, что принятие решения о конфискации активов РФ лидерами стран Евросоюза в обход Венгрии "нарушает любое законодательство и может считаться объявлением войны".

Комментарий Сикорского послужил причиной возникновения перепалки, в ходе которой Сийярто ответил: "Мы понимаем, что вы очень хотите войны между Россией и Европой! Мы не позволим втянуть себя в вашу войну!!"

Глава польского МИД позднее адресовал венгерскому коллеге новое послание, утверждая, что "конфликта не произойдет без действий России", и добавив, что Будапешт готов "и в этот раз встать на ее сторону".