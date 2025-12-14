CBS: подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете не был студентом вуза

По данным телеканала, его задержали в расположенном рядом с университетом отеле

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Задержанный полицией подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете в штате Род-Айленд не числился среди учащихся этого высшего учебного заведения. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил телеканал CBS News.

По его данным, подозреваемого задержали в расположенном рядом с университетом отеле. У него изъято две единицы огнестрельного оружия.