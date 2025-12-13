Двое убитых и скрывшийся преступник. Что известно о стрельбе в Брауновском университете
13 декабря, 23:59
В Брауновском университете в городе Провиденс (штат Род-Айленд) произошла стрельба. По меньшей мере два человека погибли, еще восемь находятся в критическом состоянии.
О судьбе злоумышленника поступает противоречивая информация.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Жертвы
- Неизвестный устроил стрельбу в университете вечером 13 декабря.
- В полиции Провиденса заявили, что в ходе инцидента пострадали несколько человек.
- Associated Press со ссылкой на источник сообщило, что двое погибли. Мэр города Бретт Смайли подтвердил эту информацию, уточнив, что восемь человек находятся в критическом состоянии.