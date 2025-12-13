Статья

Двое убитых и скрывшийся преступник. Что известно о стрельбе в Брауновском университете

© AP Photo/ Steven Senne

В Брауновском университете в городе Провиденс (штат Род-Айленд) произошла стрельба. По меньшей мере два человека погибли, еще восемь находятся в критическом состоянии.

О судьбе злоумышленника поступает противоречивая информация.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Жертвы

Неизвестный устроил стрельбу в университете вечером 13 декабря.

В полиции Провиденса заявили, что в ходе инцидента пострадали несколько человек.

Associated Press со ссылкой на источник сообщило, что двое погибли. Мэр города Бретт Смайли подтвердил эту информацию, уточнив, что восемь человек находятся в критическом состоянии.

Преступник