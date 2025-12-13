ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Статья

Двое убитых и скрывшийся преступник. Что известно о стрельбе в Брауновском университете

Редакция сайта ТАСС
13 декабря, 23:59
© AP Photo/ Steven Senne

В Брауновском университете в городе Провиденс (штат Род-Айленд) произошла стрельба. По меньшей мере два человека погибли, еще восемь находятся в критическом состоянии.

О судьбе злоумышленника поступает противоречивая информация.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Жертвы

  • Неизвестный устроил стрельбу в университете вечером 13 декабря.
  • В полиции Провиденса заявили, что в ходе инцидента пострадали несколько человек.
  • Associated Press со ссылкой на источник сообщило, что двое погибли. Мэр города Бретт Смайли подтвердил эту информацию, уточнив, что восемь человек находятся в критическом состоянии.

Преступник

  • Президент США Дональд Трамп сначала заявил, что стрелявшего задержали, однако позже опроверг эту информацию.
  •  В ФБР отметили, что поиски злоумышленника продолжаются.
 
