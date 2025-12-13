Трамп: подозреваемый в стрельбе в Род-Айленде, по новым данным, не задержан

По информации президента, полиция "скорректировала свое предыдущее заявление" о задержании

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп уточнил, что подозреваемый в стрельбе на территории Брауновского университета в городе Провиденс (штат Род-Айленд), согласно новым данным, еще не задержан.

Американский лидер в Truth Social написал, что полиция "скорректировала свое предыдущее заявление: подозреваемый не был задержан". Незадолго до этого Трамп сообщил о задержании подозреваемого и отметил, что "ФБР на месте".