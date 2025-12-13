В США при стрельбе в Брауновском университете пострадали люди

Расследование продолжается, сообщила полиция Провиденса

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 14 декабря. /ТАСС/. Несколько человек получили ранения в результате стрельбы на территории Брауновского университета. Об этом сообщила в X пресс-служба полиции Провиденса, штат Род-Айленд.

"Несколько человек получили огнестрельные ранения на территории Брауновского университета. Ведется активное расследование произошедшего", - говорится в сообщении.

Ранее руководство учебного заведения попросило находящихся на территории учебного заведения оставаться на своих местах из-за стрельбы. Информации о точном числе пострадавших, а также причинах произошедшего пока не приводится. Агентство Associated Press сообщало, что подозреваемого удалось задержать, однако затем руководство университета заявило, что поиски правонарушителя еще ведутся.