ABC: в США неизвестный открыл стрельбу в Брауновском университете

Информации о возможных пострадавших и причинах инцидента нет

НЬЮ-ЙОРК, 14 декабря. /ТАСС/. Руководство Брауновского университета в городе Провиденс (штат Род-Айленд) просит находящихся на территории учебного заведения оставаться на своих местах из-за стрельбы. Об этом сообщило местное отделение телекомпании ABC.

Информация о возможных пострадавших и причинах произошедшего не приводится.

По сведениям агентства Associated Press, подозреваемого удалось задержать.

Полиция Провиденса пока не ответила на запрос ТАСС с просьбой о комментарии относительно инцидента.