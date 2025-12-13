ABC: в США неизвестный открыл стрельбу в Брауновском университете
Редакция сайта ТАСС
22:09
НЬЮ-ЙОРК, 14 декабря. /ТАСС/. Руководство Брауновского университета в городе Провиденс (штат Род-Айленд) просит находящихся на территории учебного заведения оставаться на своих местах из-за стрельбы. Об этом сообщило местное отделение телекомпании ABC.
Информация о возможных пострадавших и причинах произошедшего не приводится.
По сведениям агентства Associated Press, подозреваемого удалось задержать.
Полиция Провиденса пока не ответила на запрос ТАСС с просьбой о комментарии относительно инцидента.